Europese Unie straft Belarus verder om onderdrukking

Zo is de Centrale Verkiezingscommissie op de zwarte lijst geplaatst omdat de presidentsverkiezingen dit jaar oneerlijk en niet vrij verliepen en in strijd waren met de internationale verplichtingen. Ook de voorzitter van de grootste partij in het parlement kwam op de lijst, net als negen rechters. De EU laakt dat zij politiek gemotiveerde vonnissen hebben uitgesproken, bijvoorbeeld tegen burgers die protesteerden tegen het regime.

Inmiddels gelden EU-sancties tegen 310 personen en 46 instellingen, organisaties of bedrijven in Belarus. Zo zijn onder meer hun tegoeden bevroren.