Van Weel sluit niets uit over achtergrond steekpartij Amsterdam

Binnenland

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid kan nog niets zeggen over de achtergrond van het steekincident in Amsterdam of het motief van de verdachte. „Daar is het nog veel te vroeg voor”, zei Van Weel. Hij kon ook nog niet zeggen of er een terreuronderzoek komt, maar hij zegt nog niets uit te sluiten.