Rechtspraak: indringend beeld schade toeslagenaffaire in rapport

In 2021 hebben bestuursrechters al gereflecteerd op hun rol in rechtszaken over de terugvordering van toeslagen door de Belastingdienst. Naves concludeerde toen dat de Rechtspraak onvoldoende in staat is gebleken rechtsbescherming te bieden aan de gedupeerde gezinnen. „Hamer constateert nu dat gezinnen door de terugvordering van de toeslagen in een opeenstapeling van problemen terecht zijn gekomen waardoor kinderen thuis niet meer veilig waren, met uiteindelijk een uitplaatsing tot gevolg. Het onderstreept wederom hoeveel impact de toeslagenaffaire nog steeds heeft en hoe ernstig de gevolgen zijn.”

Maandag publiceert de Rechtspraak ook een eigen onderzoek waarvoor is onderzocht in hoeverre kinderrechters „financiële problematiek ten gevolge van de toeslagenaffaire hebben meegewogen bij de beslissing om een kind uit huis te plaatsen”. Het onderzoek omvat een analyse van de dossiers van bijna vierhonderd uithuisgeplaatste kinderen.