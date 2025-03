Politiemedewerker verwondt mogelijke dief met zwaard

De politie meldt het voorval donderdag. Het slachtoffer is na het incident naar het ziekenhuis gebracht. De man met het zwaard is aangehouden en verhoord. De politie stelt dat de man zichzelf mogelijk wilde verdedigen. Daarom is hij na een paar dagen weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.

Hoe het kan dat de politiemedewerker met een zwaard rondliep, weet een woordvoerder van de politie niet. Dat is nog onderdeel van het onderzoek. Ook bij welke afdeling van de politie de man werkt, weet de woordvoerder niet.