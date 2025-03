Verdachte steekincident Amsterdam zelf ook gewond

Deze vier mensen zijn „ernstig gewond geraakt”, zo zei een politiewoordvoerder op de Dam. Wat voor verwondingen de slachtoffers hebben en of mensen in levensgevaar zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.

De verdachte is met hulp van een burger overmeesterd in de Gravenstraat, een straat parallel aan de Sint Nicolaasstraat waar de steekpartij was. De verdachte is met een verwonding aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie ligt de prioriteit bij hulpverlening, aldus de woordvoerder. „In een later stadium zal de verdachte worden gehoord.”

Verder zei de politie dat het onderzoek volop gaande is en dat er nog geen details gegeven kunnen over worden wat zich precies heeft afgespeeld. De politiewoordvoerder had „geen indicatie dat er geschoten is door collega’s” en meldde dat de situatie nu „stabiel” is. Volgens de politie is er geen aanleiding om te denken dat er nog meer verdachten zijn of dat de situatie rond de Dam nu onveilig is.