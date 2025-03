Struycken: ‘klein deel’ legale gokkers ging naar illegale markt

In 2021 werd legaal online gokken mogelijk. Dat moest gokkers uit de illegale markt wegtrekken, maar leidde volgens onderzoekers waarschijnlijk ook tot een toestroom van nieuwe gokkers. Sinds afgelopen najaar zijn de regels weer iets aangescherpt om hen te beschermen, en vorige maand heeft Struycken nieuwe stappen aangekondigd.

Peter Smitskam (PVV) en Rosemarijn Dral (VVD) waarschuwden ervoor dat strengere regels juist weer voor meer illegale gokkers zouden zorgen. „We zien de cijfers enorm exploderen als het gaat om illegaliteit”, zei Dral. Ze claimde dat honderdduizenden gokkers de illegaliteit in zouden zijn gegaan. Dat aantal „herkennen wij niet”, antwoordde Struycken.

„Onze analyse is dat een hele grote groep spelers in het legale circuit door die nieuwe regels minder is gaan gokken, maar wel in het legale circuit is gebleven”, zei Struycken. „Voor een klein deel van de spelers, de meer fervente gokkers, geldt dat ze zijn overgegaan naar het illegale circuit om daar meer geld te kunnen verspelen.”