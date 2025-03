De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.15 uur een melding binnen over het ongeluk, dat gebeurde op de Europaweg. Volgens de politie verloor de bestuurder van de auto, de 27-jarige man, de controle over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom terechtkwam. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het incident.