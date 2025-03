RvdK: rapport uithuisplaatsingen ‘bijzonder pijnlijk’

„Het verdriet van zeker ook de kinderen die hierdoor zijn geraakt is groot, dat heeft de commissie met haar rapport op indringende en invoelbare wijze zichtbaar gemaakt”, reageert de RvdK. „De bevindingen van de commissie geven bredere context aan de conclusies uit ons eigen interne reflectieonderzoek.” Zo beveelt de commissie onder andere aan om in de jeugdzorg- en beschermingsketen eerder en breder te kijken naar de achterliggende oorzaken van problemen in gezinnen.

Ook is in de onderzoeken van de RvdK „meer aandacht voor geldzorgen op zijn plaats”. Door die beter te signaleren „geven we erkenning aan ontstane problemen van ouders en kinderen en kan de Raad gerichter adviseren over een effectieve vervolgaanpak”. De RvdK zet hier naar eigen zeggen op in door „deskundigheidsbevordering” en aanpassing van de onderzoeksmethode zodat bij de start van ieder beschermingsonderzoek aandacht is voor financiële stress.