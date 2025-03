Zelensky: voorstel mineralendeal met VS verandert steeds

„Ik wil niet de indruk wekken dat Oekraïne over het algemeen een tegenstander is”, zei de president over de deal. „We hebben steeds positieve signalen afgegeven. We zijn vóór samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika.” Hij wil naar eigen zeggen voorkomen dat de VS hun steun aan Oekraïne intrekken, zoals ze gedreigd hebben te doen.