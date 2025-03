Kenia wil bemiddelen om burgeroorlog Zuid-Soedan te voorkomen

Ruto zei op X met de president te hebben gebeld. Ook had hij overleg met de leiders van twee andere Zuid-Soedanese buurlanden, de Oegandese president Yoweri Museveni en de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Vervolgens had hij besloten een speciale gezant naar Zuid-Soedan te sturen om gesprekken te voeren, te proberen „de situatie te bezweren en ons op de hoogte te houden”.

De arrestatie brengt een broos vredesakkoord uit 2018 tussen Kiir en Machar aan het wankelen, dat een einde maakte aan jarenlang bloedvergieten met naar schatting 400.000 doden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de veiligheidssituatie in Zuid-Soedan zeer instabiel is en snel verder kan verslechteren. De politieke spanningen lopen snel op. De kans op een nieuwe burgeroorlog is aanwezig. Het reisadvies is dan ook er niet naartoe te gaan omdat het te gevaarlijk is. De Nederlandse ambassade kan niet helpen bij problemen, aldus het advies met kleurcode rood op de website van de rijksoverheid.