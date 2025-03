Coördinator tegen racisme: toeslagenaffaire erger dan gedacht

Een commissie onder leiding van Mariëtte Hamer concludeerde dat de kinderopvangtoeslagaffaire een grote rol speelde bij het uit huis plaatsen van kinderen. „Ouders met een migratieachtergrond zijn onevenredig geraakt”, zegt Baldewsingh. „Dat de overheid, die er is om mensen te beschermen, dit heeft aangericht in de levens van zoveel kinderen en ouders, is onbestaanbaar.”

Gedupeerden kregen volgens hem naast het label van fraudeur ook dat van slechte ouder. „Je zult instanties oordeelvrij moeten maken en zorgen dat ze financiële problemen niet koppelen aan opvoedbekwaamheid.”