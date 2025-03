Starmer: we waren het eens dat Rusland spelletjes speelt

Volgens Starmer zijn wel stappen gezet richting een gedeeltelijk bestand, maar lijkt Rusland vooral te proberen om eronderuit te komen. De coalitie van bereidwillige landen die vandaag in Frankrijk samenkwam is het erover eens dat dit een vertragingsstrategie is van de Russische regering, zei hij. „Ze spelen spelletjes en ze rekken tijd. Het is een klassieke strategie van Poetin.”

De landen hebben volgens Starmer afgesproken om de druk op Rusland op te voeren „om het vredesproces te ondersteunen”. Naast militaire ondersteuning zouden de landen ook de Russische energie-inkomsten onder druk willen zetten om Moskou te dwingen tot concrete stappen richting vrede.