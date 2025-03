Frans-Britse delegatie naar Kyiv voor gesprek versterking leger

Regeringsleiders uit dertig landen waren donderdag naar Parijs gekomen om te praten over de toekomst van Oekraïne en een mogelijk einde aan de oorlog. De bondgenoten zijn de afgelopen weken vaker samengekomen en volgens Macron wordt de coalitie iedere keer eensgezinder en daadkrachtiger.

Macron heeft samen met de Britse premier Keir Starmer het voortouw genomen bij de overleggen over Oekraïne en volgens de Franse president hebben de andere leiders ze nu officieel gevraagd om dat te blijven doen.

De groep landen heeft onder meer gesproken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne in de vorm van een „geruststellingsmacht”. Europese landen zouden troepen sturen naar het land om ervoor te zorgen dat Rusland niet nog een keer aanvalt. Het is nog niet duidelijk welke landen aan zo’n missie zouden bijdragen. Vooralsnog blijft het een Frans-Brits plan en zijn nog niet alle bondgenoten voorstander van het idee.

Volgens Macron is een sterke Oekraïense krijgsmacht cruciaal voor het slagen van een bestand. Daarom gaat de Frans-Britse delegatie praten over hoe Europese landen kunnen helpen het leger zo slagvaardig mogelijk te maken. Ze gaan het bijvoorbeeld hebben over welk materieel nodig is, zei Macron.