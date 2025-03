Amerikaanse gezondheidsminister Kennedy schrapt 10.000 banen

Omdat er ook medewerkers vrijwillig vertrekken, is de totale krimp van het personeelsbestand nog veel groter. Dat gaat van 82.000 naar ongeveer 62.000 voltijdsbanen. „We zijn niet alleen de bureaucratie aan het aanpakken. We brengen de organisatie weer in lijn met haar kerntaak en onze nieuwe prioriteiten bij het bestrijden van de epidemie van chronische ziekten.”

Het ministerie heeft volgens Amerikaanse media een begroting van ongeveer 1700 miljard dollar, omgerekend anderhalf biljoen euro. Het gaat onder meer over gezondheidszorg voor miljoenen Amerikanen, wetenschappelijk onderzoek, pandemievoorbereidingen en toezicht op medicatie en vaccins. Kennedy gold als omstreden ministerskandidaat omdat hij twijfel heeft gezaaid over vaccins.

Kennedy legde de maatregelen uit in een video op YouTube. Hij omschreef zijn ministerie als een doorgeslagen bureaucratie. „Er zijn meer dan honderd communicatieafdelingen en meer dan veertig IT-afdelingen”, verklaarde de minister. „Er zijn tientallen inkoopafdelingen en negen afdelingen voor personeelszaken.” Hij claimde ook dat bij zijn aantreden „meer dan de helft van de medewerkers niet eens naar hun werk kwam”.

De minister stelde dat nu wordt ingezet op meer efficiëntie. Hoge zorguitgaven hebben de gezondheid van zijn landgenoten volgens hem niet verbeterd. „Amerikanen leven nu zes jaar korter dan Europeanen. We zijn het ziekste land ter wereld.”