Eigen Huis: gerucht over belasting op overwaarde woning is onzin

Het huidige kabinet heeft „uitdrukkelijk aangegeven” dat het de fiscale behandeling van de eigen woning niet verandert. „Het blijft dus zo dat je het eigenwoningforfait moet aangeven en dat daarvan de hypotheekrente wordt afgetrokken, als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Dit gebeurt in box 1 en dat blijft zo. Daarnaast wordt ook de overwaarde in de woning niet in box 3 belast”, aldus de belangenorganisatie.

Ook het ministerie van Financiën waarschuwt voor de onjuiste informatie die circuleert over het belasten van de eigen woning.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelde in oktober 2021 zelf voor om de eigen woning voor de belasting te verhuizen van box 1 naar box 3. Dit als een van de mogelijke oplossingen om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Hier kwam echter geen vervolg op.

Volgens VEH bestaat er nog wel onzekerheid over de belasting van huurinkomsten uit vakantiewoningen, die traditioneel onder box 3 vallen. Nu zijn deze inkomsten belastingvrij. „Maar of dit in de toekomst zo blijft, daar is nu geen zinnig woord over te zeggen. Heel de discussie over box 3 en de werkelijke rendementen die worden behaald is volop gaande”, zegt een woordvoerder.