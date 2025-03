De boot zonk op de Rode Zee, in de buurt van de haven van Hurghada. Dat is een populaire stad onder toeristen vanwege de stranden en koraalriffen in de buurt. De duikboot, de Sindbad, kan tot 25 meter onder water varen om die riffen te bekijken. Het vaartuig vervoerde al een aantal jaren toeristen. Het is nog niet duidelijk waardoor de duikboot nu gezonken is.

In november zonk er ook al een toeristenboot voor de kust van Hurghada. Toen kwamen elf personen om het leven.