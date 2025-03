Marcouch: Koningsdag in Arnhem gaat vooralsnog door na brand

Door de brand, die in de nacht van 5 op 6 maart uitbrak in een winkelpand in de Jansstraat, werden meerdere historische panden in de Arnhemse binnenstad verwoest. Vrijdag werd duidelijk dat 25 bewoners van panden in de naastgelegen Varkensstraat nog niet terug konden naar hun woning. Volgens Marcouch is de inzet dat zij deze week naar huis kunnen, maar hij kan dat nog niet met zekerheid zeggen. „Ze kunnen helaas nog niet allemaal terug, maar dat kan vandaag of morgen veranderen want er wordt hard aan gewerkt.” Zo moeten er nog nutsvoorzieningen worden aangesloten.

Op Koningsdag in Arnhem komen volgens regionale media jaarlijks ongeveer 200.000 feestvierders af. Sinds enkele jaren wordt de gehele binnenstad op 27 april beschouwd als één groot evenemententerrein. „Dat is iets anders dan allemaal losse evenementen waarvoor je een losse verantwoordelijkheid hebt”, legt Marcouch uit. Volgens hem nemen ondernemers, met de gemeente, veel verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het bewaken van het evenemententerrein. Daardoor is minder politiecapaciteit nodig, zegt hij. Het enige verschil met vorig jaar is volgens hem dat bezoekers dit jaar niet door de door de brand getroffen straten kunnen lopen.