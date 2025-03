Defensie vindt alsnog beelden Hawija, minister wil onderzoek

Minister Ruben Brekelmans (Defensie) noemt het donderdag in een brief aan de Tweede Kamer „buitengewoon ongewenst dat deze beelden pas tien jaar na dato en na het onderzoek van de commissie-Sorgdrager worden getraceerd, ondanks eerdere inspanningen om deze beelden te achterhalen”. Hij laat extern onderzoek doen hoe het zo heeft kunnen lopen.

De commissie-Sorgdrager deed onderzoek naar de aanval op Hawija van begin juni 2015, waarbij zeker zeventig burgerdoden vielen. De gevolgen werden jaren voor de Kamer verzwegen. Sorgdrager publiceerde haar rapport begin dit jaar. Daarin werd ook al geconstateerd dat Defensie de archieven niet op orde heeft.

De Tweede Kamer spreekt later deze donderdag met leden van de commissie-Sorgdrager.

„Ik zet nu zo snel mogelijk onderzoek in gang om te verklaren waarom deze beelden nu pas zijn getraceerd”, schrijft de minister. De beelden werden aangetroffen op een systeem op Vliegbasis Leeuwarden. Brekelmans wil ook weten hoe de archivering beter kan.

Het doelwit van de Nederlandse luchtaanval was een werkplaats van Islamitische Staat (IS) in Hawija. Daar bleek veel meer explosief materiaal opgeslagen dan vooraf was ingeschat. Daardoor kwam er na de aanval een secundaire explosie die een groot deel van de omgeving wegvaagde. Een Amerikaanse drone maakte de ochtend na de aanval ook beelden van Hawija. Die zijn wel bewaard.