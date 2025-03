Macron belt met Trump voor top met landen van Oekraïne-coalitie

Macron sprak woensdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en heeft daarna Trump gebeld, zegt een woordvoerder. Vlak voor de top donderdagochtend begon, was er nog vooroverleg van Macron en zijn Britse co-voorzitter Keir Starmer met NAVO-topman Mark Rutte en Zelensky. Macron en Starmer zeggen dat het, na druk overleg de afgelopen weken van onder anderen militaire planners, tijd is voor concrete stappen en afspraken. Maar onder meer Nederland wil nog niets toezeggen over bijvoorbeeld een bijdrage aan de „geruststellingsmacht” van internationale troepen die Macron voor zich ziet.

De ‘coalition of the willing’ wil de VS laten zien dat ze een serieuze rol willen spelen bij een staakt-het-vuren en dus ook zouden moeten meepraten over een einde aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Nu onderhandelen de VS alleen met beurtelings Rusland en Oekraïne.

In het onderonsje met Rutte is benadrukt dat Europa alles in het werk moet stellen om Oekraïne in de race te houden en de druk op Rusland te handhaven, laat Starmer weten. Starmer en Rutte „erkenden ook de cruciale rol van de VS in het banen van een pad naar een akkoord over een wapenstilstand”, aldus een woordvoerder van de Britse premier.