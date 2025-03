Politie: afbreken landing traumaheli kwam toch niet door laser

Woensdagavond meldde de politie op het sociale medium dat de traumahelikopter vanuit een woning werd beschenen met een laserstraal en dat de eerste landing daarom moest worden afgebroken. „Het verhaal blijkt iets anders in elkaar te zitten”, stelt de politie nu. Een verpleegkundige in de helikopter zag in de verte weliswaar een laserstraal, maar die had geen invloed op de landing. De politie biedt excuses aan voor de onjuiste berichtgeving.