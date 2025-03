Panama trekt registratie in van schepen op westerse sanctielijst

Een topfunctionaris van de Panamese maritieme autoriteiten, Ramón Franco, zegt dat het gaat om zeker zeventig schepen en dat er meer gaan volgen. Dat kan volgens Franco dankzij nieuwe regels veel sneller worden geregeld dan voorheen. Hij stelt dat Panama daarin met de tijd meegaat. Er is internationaal veel aandacht voor het gebruik van ‘schaduwvloten’ van soms oude vrachtschepen om sancties te ontwijken.

In Panama staan volgens de functionaris meer dan 8000 schepen geregistreerd en dat is een enorm aantal voor zo’n klein land. Dat duizenden vaartuigen onder Panamese vlag varen, betekent niet automatisch dat de eigenaar ook in Panama is gevestigd. Het Midden-Amerikaanse land staat erom bekend dat het heel eenvoudig is om er schepen te registreren.