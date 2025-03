Der Spiegel: Contactgegevens van topfunctionarissen VS „eenvoudig” te achterhalen

Het gaat onder andere om de telefoonnummers en wachtwoorden van minister van Defensie Pete Hegseth en nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz. Beiden liggen al onder vuur vanwege het Signalveiligheidslek. De nieuwste ontdekking brengt de Amerikaanse regering verder in verlegenheid.

Uit het onderzoek van Der Spiegel zou blijken dat de opgespoorde gegevens nog in gebruik zijn. De info werd gevonden via commerciële zoekmachines en door te kijken in onlinedatabases met privégegevens.

Vijandige inlichtingendiensten kunnen de informatie hebben gebruikt om gesprekken af te luisteren

Naast de telefoonnummers en wachtwoorden van Hegseth en Waltz zou ook privé-informatie van Tulsi Gabbard, de directeur van de nationale inlichtingendiensten, zijn gevonden.

Spyware

Vijandige inlichtingendiensten kunnen volgens het tijdschrift deze openbaar verkrijgbare informatie hebben gebruikt om gesprekken af te luisteren of om spyware op de apparaten van de betrokkenen te plaatsen.

Der Spiegel schrijft dat openbaar toegankelijke privénummers van Gabbard en Waltz zijn gekoppeld aan accounts op Signal. De journalisten weten niet of deze telefoonnummers zijn gebruikt bij de chatdiscussie over de aanval op de Houthi’s, waar de drie genoemde topfunctionarissen aan deelnamen. Ook de speciale Amerikaanse gezant, Steve Witkoff, maakte deel uit van de chatgroep. Hij was op dat moment in Rusland.

Onbedoeld werd de hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aan die chatdiscussie toegevoegd. Hij kon meelezen hoe de Verenigde Staten Houthidoelen in Jemen ging bombarderen.

De Amerikaanse regering beschuldigde Goldberg van het verspreiden van nepnieuws en ontkende aanvankelijk stellig dat er in de chatgroep geheime informatie was gedeeld. President Donald Trump sprak deze week van een heksenjacht. Later bevestigde het Witte Huis het lek maar bleef het volhouden dat er geen geheime informatie was gedeeld.

Veiligheidsvoorschriften

Om te bewijzen dat dit laatste wel het geval was, heeft hoofdredacteur Goldberg woensdag de discussie volledig gepubliceerd – iets wat hij aanvankelijk uit veiligheidsoverwegingen niet wilde doen.

Uit het transcript blijkt dat minister Hegseth het complete aanvalsplan via de chatapp van Signal deelde. Daarmee negeerde hij de bijzondere veiligheidsvoorschriften voor de communicatie van geheime informatie.

Woensdag ontkende Hegseth nog stellig dat hij dit had gedaan. Hij schreef op X: „Geen namen. Geen doelen. Geen locaties. Geen eenheden. Geen routes. Geen bronnen. Geen methoden. En geen geheime informatie.” De publicatie door Goldberg toont aan dat die bewering onjuist is.

Verantwoordelijkheid

Jennifer Griffin, hoofdcorrespondent nationale veiligheid bij de Amerikaanse zender Fox News, zei woensdag op grond van informatie die ze van defensiefunctionarissen kreeg dat Hegseth inderdaad geheime informatie had gedeeld. „Wat Hegseth twee uur voor de aanvallen deelde, waren tijdgevoelige aanvalsorders of operationele plannen met de werkelijke timing van de aanvallen”, aldus Griffin woensdag in een bericht op X. Ze schreef dat voormalige topmilitairen het publiceren van een concreet aanvalsplan „nog ernstiger” noemen dan het onthullen van militaire geheimen. „Levens van mensen lopen direct gevaar.”

Veiligheidsadviseur Waltz zei dinsdag dat hij de hoofdredacteur van The Atlantic nooit heeft gekend of er ooit contact mee heeft gehad. De nationale veiligheidsadviseur weigerde toen te spreken van een fout. Maar woensdag nam Waltz alsnog de „volle verantwoordelijkheid” van het veiligheidslek op zich.

Trump heeft gezegd dat hij Hegseth zou vragen om te beoordelen welke informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd, terwijl functionarissen van het Witte Huis Elon Musk met zijn Department of Government Efficiency hebben gevraagd om te onderzoeken hoe Goldberg aan de Signalchat is toegevoegd.