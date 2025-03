Amerikanen verbijsterd over lekken geheime militaire informatie: „Ongekende roekeloosheid” 

De Democraten vergelijken het incident met het Watergateschandaal begin jaren 70, dat de Amerikaanse democratie op haar grondvesten deed schudden. Chuck Schumer, hun fractievoorzitter in de Senaat, zei dinsdag: „Dit is een van de meest verbijsterende inbreuken op de militaire inlichtingendienst waar ik in lange, lange tijd over heb gelezen.”

Vooral minister Pete Hegseth van Defensie krijgt veel kritiek. Senator Tammy Duckworth, een veteraan uit de Irakoorlog, noemde hem op X „de meest ongekwalificeerde minister van Defensie in de geschiedenis, die zijn incompetentie toont door letterlijk geheime oorlogsplannen te lekken in de groepschat”.

Maar ook Republikeinen zijn geschokt. Senator Roger Wicker, voorzitter van de commissie voor Defensie, zei dinsdag tegen verslaggevers: „We zijn er erg bezorgd over en we zullen het incident op tweepartijdige basis onderzoeken.”

Cybersecurityexpert Inge Bryan noemt het tegenover de NOS „buitengewoon kwalijk” dat er zo slordig met staatsgeheimen wordt omgesprongen. Volgens haar is het overduidelijk dat de deelnemers aan de appgroep „totaal niet gewend zijn” aan communiceren over gevoelige informatie. „Aan de woordkeuze kun je zien dat ze heel onervaren zijn, bijna alsof het schooljongens zijn die het hebben over bommen droppen.”

De discussie waar journalist Jeffrey Goldberg onbedoeld kennis van kreeg, werd gevoerd via een appgroep in Signal. Dat is een gecodeerde berichtenapp die privacy vooropstelt. Signal wordt beschouwd als een van de veiligste berichtendiensten die momenteel voor het publiek beschikbaar zijn.

Woke

De app is de afgelopen maanden steeds populairder geworden in Washington, na de ontdekking van een enorme inbreuk op Amerikaanse telecommunicatienetwerken die verband hield met de Chinese overheid. Hierdoor konden hackers een schat aan mobiele telefoongegevens van Amerikanen stelen en gesprekken van hoge Amerikaanse politici, waaronder president Donald Trump en vicepresident JD Vance, afluisteren.

Achter de schermen werden functionarissen echter gewaarschuwd voor de risico’s van Signal, aldus de BBC en CBS News. Veiligheidsdienst NSA trok een maand geleden aan de bel over kwetsbaarheden in de versleutelde communicatieapp. Medewerkers waren opgeroepen geen gevoelige info te delen via deze of andere socialemedia-apps.

„Als één ding deze regering kenmerkt, is het dat alles anders moet dan onder Joe Biden het geval was” Peter Wijninga, defensiespecialist

Voor het raadplegen en communiceren van topgeheime informatie gelden in de VS strikte regels. Die mag in de VS alleen worden ingezien in speciale, afgesloten ruimtes waar niet afgeluisterd kan worden. Voor het communiceren van de staatsgeheime informatie zijn speciale systemen. Alle veiligheidsfunctionarissen hebben een kastje in huis waarmee ze volledig versleuteld kunnen communiceren.

Dat er ondanks deze regels via Signal is gediscussieerd over de aanval op de Houthi’s, verbaast defensiespecialist Peter Wijninga niet. „Als één ding deze regering kenmerkt, is het dat alles anders moet dan onder Joe Biden het geval was. Zo zijn er veel ambtenaren weggestuurd waarvan de nieuwe regering vond dat die te dicht bij de Democraten stonden of te woke waren. Daarmee is een belangrijk deel van de kennis binnen de veiligheidsorganisaties ook weg. De lessen die onder de regering van Biden zijn geleerd, zijn nu niets meer waard.”

Democraten verwijten de regering-Trump ook nu met twee maten te meten. Toen tijdens de verkiezingscampagne van 2016 bekend werd dat gevoelige informatie op de privécomputer van Hillary Clinton was gevonden, eiste Trump een gerechtelijk onderzoek. Mede daardoor verloor Clinton van Trump. Nu neemt de president de betrokken topfunctionaris volgens hen in bescherming.