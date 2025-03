Signalgesprek Amerikaanse regering toont afkeer van Europa; „Ik haat het om ze weer te redden”

Veiligheidsadviseur Mike Waltz voegde Goldberg per ongeluk toe aan een Signalchatgroep waarin leden van de regering een aanval op de Houthi's in Jemen bespraken. Het Signalgesprek bevatte „precieze informatie over wapenpakketten, doelen en timing”, aldus Goldberg. Enkele dagen later, bij de Amerikaanse aanvallen op Jemen half maart, bleek dat de besproken plannen tot in detail werden uitgevoerd.

Woordvoerders van de regering proberen nu de ernst van het lekincident te bagatelliseren. De Amerikaanse president Donald Trump vindt niet dat Waltz excuses hoeft te maken, laat staan dat hij moet opstappen. Goldberg zou nepnieuws verspreiden. Maar die heeft gezegd de discussie integraal te zullen publiceren, als hij blijvend als leugenaar wordt weggezet.

Amerikanen zijn geschokt dat militaire informatie zomaar in handen van onbevoegden kan vallen. Maar ook Europeanen zijn verbijsterd. Want uit de openbaar gekomen delen van de chatgesprekken blijkt dat in hoge kringen in de VS een diepe minachting voor Europa bestaat – waarbij vicepresident J.D. Vance de toon zet.

Profiteurs

Het is Vance die tijdens de chatdiscussie vraagtekens zet bij de noodzaak van een Amerikaanse aanval op Jemen. Hij wijst erop dat slechts 3 procent van de Amerikaanse handel via het Suezkanaal gaat, tegenover 40 procent van de Europese handel. „Er is een reëel risico dat het publiek niet begrijpt waarom dit nodig is”, zo zei hij.

Vance constateerde dat de Verenigde Staten „opnieuw doen wat Europa zou moeten doen”. Eerder zei hij al dat de VS te veel betalen voor de Europese veiligheid. Vance vindt dat Europa zijn eigen boontjes moet doppen. Amerika moet volgens hem alleen in actie komen als de veiligheid van het eigen land in het geding is.

„Ik haat het om Europa weer te redden” J.D. Vance, Amerikaanse vicepresident

Verschillende deelnemers aan de chatdiscussie probeerden Vance op andere gedachten te brengen. Minister Pete Hegseth van Defensie zei dat het bij een militaire actie tegen Jemen gaat om het verdedigen van kernwaarden van Amerika zoals de vrijheid van navigatie. Veiligheidsadviseur Waltz: „Het zullen de Verenigde Staten moeten zijn die deze scheepvaartroutes heropenen.” Maar hij was het wel eens met Vance dat de VS voor Europa de kastanjes uit het vuur haalt. Daarom wil Waltz dat de Amerikaanse regering de kosten op de Europeanen verhaalt.

Zowel Hegseth als Waltz wezen erop dat Trump de actie tegen de Houthi's wil om daarmee een signaal af te geven dat de VS niet alles dulden. Daarop reageerde Vance: „Als jullie denken dat we het moeten doen, laten we dan gaan. Maar ik haat het om Europa weer te redden.” Hegseth was het ermee eens: „Ik deel je afkeer van Europese profiteurs volledig. Het is pathetisch.” „Maar”, voegde hij eraan toe, „wij zijn de enigen op de planeet die dit kunnen doen.”

Podcastinterview

De discussie tussen Vance en de andere leden van de regering wijst uit dat de vicepresident voorstander is van een nog harder beleid jegens Europa dan Trump nu voert. Waarnemers noemen dat opmerkelijk, want Vance zegt altijd dat er geen streepje licht zit tussen de standpunten van de president en die van hem.

Een Europese diplomaat noemde Vance dinsdag „erg gevaarlijk voor Europa… misschien wel de meest gevaarlijke in de regering”. Een collega van hem zei dat Vance „geobsedeerd” is door het drijven van een wig tussen Europa en de VS. Kaja Kallas, de chef van het Europese buitenlandbeleid, beschuldigde Vance er al eerder van „te proberen ruzie te zoeken” met Europese bondgenoten.

Dat Europa binnen Amerikaanse regeringskringen niet bijster populair is, bleek eind vorige week ook uit een podcastinterview met Trumpgezant Steve Witkoff. Hij mijmerde over de mogelijkheid dat de economieën van de Golfstaten die van Europa zouden kunnen vervangen. „Europa is vandaag de dag disfunctioneel”, zo zei hij. Zijn gastheer, journalist Tucker Carlson, was het daarmee eens. „Het zou goed zijn voor de wereld, want Europa gaat dood,” zei hij.