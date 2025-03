Oppositie Zuid-Soedan: vredesdeal ongeldig na arrestatie Machar

Buitenland

De Zuid-Soedanese oppositie heeft verklaard dat het vredesakkoord uit 2018 niet meer geldig is, nu vicepresident Riek Machar is opgepakt. Volgens de VN-missie in het Afrikaanse land staan de leiders van Zuid-Soedan op het punt om het land terug te storten in een gewelddadig conflict.