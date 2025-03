Dodental historisch grote branden Zuid-Korea verder omhoog

Buitenland

De grootste geregistreerde natuurbranden in de Zuid-Koreaanse geschiedenis zijn verder in omvang toegenomen. Het dodental steeg naar 27 en er worden 32 gewonden gemeld. „We verkeren landelijk in een kritieke situatie met talloze slachtoffers vanwege de ongekend snelle verspreiding van bosbranden”, zei waarnemend president Han Duck-soo.