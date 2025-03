Wéér impasse op CGK-synode: geen steun voor herindeling kerk

Preses ds. P.D.J. Buijs geeft ruimte voor vragen over het voorstel van ds. Schenau. Ds. W.E. Klaver vindt de extra gespreksronde in het plan-Schenau „problematisch”. Ook ds. E.B. Renkema ziet niet veel in een extra gespreksronde, maar hij vindt het voorstel van ds. Schenau „sympathiek” en „goed”. Afgevaardigde J. Jurg is niet blij met het noemen van een percentage van 80. Het voorstel van ds. Schenau noemt hij een „gouden weg” om de eenheid in de kerken terug te krijgen. P. Raven zegt dat de synode nu niet moet gaan „schuiven” met het percentage.

Ds. R. Bikker „baalt” en is „heel teleurgesteld” over de gang van zaken, zegt hij. „Hoe kunnen we nú nog met gezag spreken?” Ds. Buijs begrijpt dat de discussies over percentages moeilijk te begrijpen zijn voor de „buitenwacht”, maar dat het wel gaat om belangrijke en ingrijpende besluiten.

Afgevaardigde C. Prins leest Mattheüs 5:13-16 en gaat voor in gebed. Er wordt gezongen: Psalm 100:4. Het is pauze tot 13.30 uur.