CGK moeten „vuile handen maken” met toekomstplan

Ds. J.R. Bulten vraagt „wat er moet gebeuren om A en B weer bijeen te laten komen” Ook vraagt hij zich af „of het misschien reëler is om aan de voorkant te schetsen dat dit voorportaal is naar herverkaveling”. Hij merkt op dat „van middengemeenten die in het A-model terechtkomen, het meest wordt gevraagd”.

Ds. R. Bikker leest met veel emotie voor uit Efeze 2: “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende.”

beeld RD

Hij zegt: „Laten we de tijd nemen. En voorkomen dat we moeten zeggen: Operatie geslaagd, patiënt overleden. Een goed model maken, kost maanden en misschien wel jaren. Er liggen zoveel vragen”, aldus ds. Bikker.

Hij vraagt: „Zou het mogelijk zijn om in het nieuwe model meer mogelijkheden te creëren om elkaar toch nog te ontmoeten?”

Ds. Bikker merkt op: „Bij stemmen volgens een gekwalificeerde meerderheid van 80 procent, bepalen tien afgevaardigden de toekomst van het kerkverband. Realiseren we ons dat? Willen we dat?”