Dertig landen praten in Parijs over verder beschermen Oekraïne

De Franse president Emmanuel Macron heeft een nieuwe bijeenkomst van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen belegd om de plannen voor veiligheidsgaranties voor Oekraïne „af te ronden”. Samen met de Britse premier Keir Starmer, met wie hij de coalitie aanvoert, komt hij donderdag met een ontwerp voor onder meer een „afschrikkingsmacht”. Troepen van de coalitie zouden na een staakt-het-vuren in grote steden en op andere belangrijke plaatsen in Oekraïne kunnen worden geposteerd, zei Macron woensdag na overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De militairen laten het bewaken van de bevroren frontlinie aan het Oekraïense leger over, maar kunnen wel „reageren” als Rusland het bestand schendt en weer de aanval inzet.

Van de EU-landen ontbreken in Parijs het Ruslandgezinde Hongarije en Slowakije en ook Oostenrijk en Malta, die traditioneel wars zijn van militair optreden. Er is versterking van Noorwegen en IJsland, naast het VK. Van alle landen komt de regeringsleider of het staatshoofd, behalve van Turkije dat de vicepresident afvaardigt en Australië en Canada die hun ambassadeur sturen.

Premier Dick Schoof is er ook bij. Hij zal volgens ingewijden echter geen toezeggingen doen, zoals andere landen de afgelopen dagen al wel deden.