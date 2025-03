Op dit moment is er geen bewijs of informatie die de dood van de manschappen bevestigt, melden de strijdkrachten van de Baltische natie op X. NAVO-topman Mark Rutte had eerder aangegeven dat de militairen waren omgekomen, maar een woordvoerder van het bondgenootschap zei dat hij verwees naar nieuwsberichten en hij verontschuldigde zich voor eventuele verwarring.

Het gepantserde voertuig waarin de militairen reden werd onder water teruggevonden, meldde de leiding van de Amerikaanse troepen in Europa.

Litouwen grenst aan Rusland en Belarus en huisvest de laatste jaren veel troepen van NAVO-landen, ook uit Nederland.