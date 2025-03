Kamer kritisch op wijzigingen jeugdzorg, oppositie wil meer geld

Binnenland

De Tweede Kamer is kritisch over de manier waarop het kabinet de problemen in de jeugdzorg wil aanpakken. De sector is te versnipperd waardoor kinderen te lang op hulp moeten wachten of niet de juiste hulp of bescherming krijgen. Door de „lappendeken” van instanties, netwerken en zorgaanbieders met allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden kan het ook grondig mislopen, zoals met het mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen, zien partijen.