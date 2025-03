Saba zet Judasgeiten in bij afschotproject

De dieren veroorzaken grote schade aan de begroeiing op de kwetsbare heuvels, met erosie tot gevolg. Ook richten ze schade aan in tuinen van de inwoners. Alle ogen zijn nu gericht op de inzet van zogeheten Judasgeiten.

De lokale overheid van het eiland, dat deel uitmaakt van Caribisch Nederland, zet samen met de Saba Conservation Foundation al een paar jaar lokale en gespecialiseerde buitenlandse jagers in om de geitenpopulatie terug te dringen. Intussen is naar schatting negentig procent van de enkele duizenden geiten afgeschoten. Hoe kleiner het aantal, hoe moeilijker de rest in het vizier te krijgen is.

Verraad

Om de overgebleven dieren te lokaliseren worden de Judasgeiten ingezet. Verwilderde dieren worden gevangen, gesteriliseerd en uitgerust met volgapparatuur op basis van satellietnavigatie. Daarna worden ze weer in het wild vrijgelaten. Doordat geiten sociale dieren zijn, zullen zij hun soortgenoten in de vrije natuur opzoeken. Op die manier verraadt de Judasgeit andere mekkeraars, die daarna gemakkelijker afgeschoten kunnen worden.

Ook worden drones gebruikt, die met warmtedetectie de in het struikgewas verscholen dieren kunnen opsporen. Deze aanpak heeft inmiddels al bijgedragen aan het herstel van de natuur op Saba. Met een Natuur- en Milieu Beleidsplan werkt de overheid aan verdere herbebossing van het eiland.

Zwarte leguaan

In het kader van milieubeheer en behoud van diversiteit bindt Saba ook de strijd aan tegen ratten en verwilderde katten. Met camera’s wordt hun populatie in kaart gebracht en hun gedrag bestudeerd, waarna de lokale overheid alles inzet op de bestrijding. Op dagen dat jagers zwerfkatten te lijf gaan wordt de bevolking gewaarschuwd, zodat ze hun huiskatten binnen kunnen houden.

Verder pakt men een niet-inheemse leguanensoort aan. Die vormt een gevaar voor de biodiversiteit op het eiland: ze brengen ziekten en parasieten over, die op het eiland niet voorkomen. Ook legt de invasieve soort meer eieren dan de inheemse Sabaanse zwarte leguaan, die daarmee in zijn bestaan bedreigd wordt.