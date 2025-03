Litouwen grenst aan Rusland en huisvest de laatste jaren veel troepen van NAVO-landen, ook uit Nederland. Amerikaanse militairen die waren gestationeerd op de legerbasis van het Litouwse Pabrade namen dinsdag deel aan een oefening, maar vier van hen keerden niet terug. Ze zijn niet meer in leven, zei NAVO-chef Mark Rutte woensdag.

Het gepantserde bergingsvoertuig waarin ze reden werd later op de dag teruggevonden „onder het wateroppervlak in een waterpartij”, meldt de leiding van de Amerikaanse troepen in Europa. Amerikaanse en Litouwse militairen en de hulpdiensten proberen de M88A2 Hercules te bergen en de vermisten te vinden.