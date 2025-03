Volgens Macron is dit een „doorslaggevende fase om een einde te maken aan de agressieoorlog” die Rusland is begonnen in Oekraïne. Hij zei dat het land nog altijd oorlog lijkt te willen voeren en prees Oekraïne dat het nu „het risico van vrede” heeft aanvaard. Macron zegde voor 2 miljard euro aan extra militaire steun toe.

Zelensky zei van de Verenigde Staten te verwachten dat het zorgt dat Rusland geen extra voorwaarden stelt aan het bestand. Van de ongeveer dertig landen die donderdag bij elkaar komen in Frankrijk, zei hij te hopen dat er concrete toezeggingen gedaan worden. „Morgen zullen vele landen vertegenwoordigd zijn. Het belangrijkste is om te zien wie klaar staat om stappen te zetten”, zei Zelensky.