Debat in streektaal Overijssel: verbroedering en spraakverwarring

De Provinciale Staten hadden vorig jaar besloten om in maart, de maand van het dialect, een vergadering in het Nedersaksisch te houden. Slechts een paar volksvertegenwoordigers en gedeputeerden durfden het woensdag aan om daadwerkelijk ‘plat’ te praten, in hun eigen streektaal dus. „Als je plat kan praten, moet je dat niet laten”, zei Jan Jonker van de SGP. Volgens hem leidt dat tot verbroedering. „Het zorgt ervoor dat je elkaar niet alleen verstaat, maar soms ook beter begrijpt.”

Aart van den Brink van Provincie Belang Overijssel dacht daar heel anders over. Hij stelde vast dat de Staten „ook in het Nederlands vandaag weer volkomen langs elkaar heen praten”. De afspraak was dat iedereen die in het Nedersaksisch zou praten, een in het Nederlands uitgeschreven tekst vooraf zou delen. Niet iedereen deed dat, waardoor in het debat af en toe spraakverwarringen ontstonden omdat niet iedereen elkaar goed begreep.

„Ik beheers het Nedersaksisch niet”, zei D66-fractievoorzitter Renilde Huizenga. „Maar als er gezegd wordt ’ga je mee brommers kiek’n’, weet ik wel dat het niet over het kijken naar brommers gaat.”

Het Nedersaksisch en het Limburgs zijn de twee officieel erkende streektalen in Nederland. Het Fries heeft een nog hogere status en is, naast het Nederlands, de tweede rijkstaal.