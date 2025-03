Witte Huis valt weer journalist aan die over Jemen-chat schreef

The Atlantic publiceerde gesprekken op de app Signal tussen hoge regeringsfunctionarissen over aanstaande aanvallen op Jemen. Journalist Jeffrey Goldberg was aan die appgroep toegevoegd door de Nationale Veiligheidsadviseur Mike Waltz. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht, zei Leavitt, maar de ernst van de kwestie wordt volgens haar overdreven.

Leavitt benadrukte opnieuw dat er geen informatie is gedeeld die als geheim was aangemerkt. In de chatgroep werd volgens haar „een gevoelige beleidsdiscussie” gevoerd die is opgeklopt door de media. „Ze spelen woordspelletjes omdat ze weten dat dit sensatiebeluste spin was van een journalist die daarom bekendstaat.”

Volgens het Witte Huis zijn meerdere partijen bezig met het onderzoek naar het lek. Het gaat om de Nationale Veiligheidsraad, waar Waltz normaal gesproken de agenda bepaalt en de dagelijkse gang van zaken coördineert, en om het juridisch kantoor van het Witte Huis, aldus de woordvoerster. „En inderdaad ook het team van Elon Musk. Elon Musk heeft aangeboden dat zijn technische experts zich hierover kunnen buigen.”