Oud gereformeerde gemeente in Nederland Ederveen is weer zelfstandig

Het voorstel om de gemeente zelfstandig te maken, kwam vanuit de gemeente in Barneveld, schrijft J.M. Verwijs, algemeen scriba van het kerkverband, na de vergadering van de classis Oost van de OGGiN woensdag. De gemeente in Ederveen was sinds 2009 onderdeel van de oggiN in Barneveld.

In 2020 besloot de classis om alleen nog doordeweekse diensten te beleggen in Ederveen. Inmiddels is er echter sprake van gestage groei van de gemeente. Daarbij werden in 2023 twee ouderlingen en een diaken in het ambt bevestigd. „De gemeente zal dus vanaf heden zelfstandig zijn”, zegt Verwijs desgevraagd.

De classis Oost behandelde ook een voorstel over de opleiding tot predikant. Dat voorstel is doorverwezen naar de synode die op 4 juni plaatsvindt in Barneveld.

Verwijs: „Dit voorstel is door een van onze gemeenten ingediend en betreft de inhoud en vorm van de studie. Het is doorverwezen naar de synode omdat het ons hele kerkverband aangaat en omdat de opleiding tot predikant sowieso al een onderwerp van bespreking is op de synode.”

HSV

Een week eerder, op woensdag 19 maart, vergaderde de classis West in Krimpen aan den IJssel. Op deze classis is een instructie behandeld van de gemeente van Bergambacht over het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) op de scholengroep Driestar-Wartburg.

„Een instructie is een ander woord voor ”voorstel””, legt Verwijs uit. Waar het voorstel over ging? „De kerkenraad van de oggiN in Bergambacht uitte zijn zorg over het vrijgeven van de HSV op de betreffende scholen, naast de Statenvertaling. De classis West besloot om het voorstel neer te leggen bij het deputaatschap onderwijs en opvoeding. Daar zal het voorstel besproken en behandeld worden”, aldus de algemeen scriba.

Ds. H.H. Romkes, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rouveen, was voorzitter van de vergadering van de classis Oost. Als scriba kozen de afgevaardigden ouderling A.E. Nagtegaal te Leersum. In de bidstond die voorafging aan de vergadering sprak ds. Romkes dinsdagavond uit Lukas 23:27-31.

De voorzitter van classis West was ds. A. Kort, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. Tijdens de bidstond op dinsdagavond 18 maart sprak hij over Johannes 17:24. Ouderling H. Uil uit Zierikzee werd tot scriba gekozen.