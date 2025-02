Zo ziet de opleiding van de oud gereformeerden er de komende tijd uit

„Onze opleiding zoals we die tot voor kort hadden, is tientallen jaren onveranderd geweest”, zegt J.M. Verwijs, algemeen scriba van het kerkverband. „Nu zijn er wat kleine aanpassingen. Zo is er ten eerste nagedacht over hoe wij de lesstoffen moeten verdelen. Tijdens de synode in juni wordt nagedacht hoe we de structuur ervan gaan invullen.”

Een tweede verandering is dat de studenten S. de Boer en J.C. Poppe in juni preekbevoegdheid krijgen. Voorheen hadden de in januari aangenomen studenten die bevoegdheid al in april. Het is de bedoeling dat zij op drie zondagen per maand en een keer per week een „stichtelijk woord” spreken in de gemeenten. De Rouveense predikant H.H. Romkes regelt de preekbeurten van beide proponenten.

De verschuiving naar juni heeft ook een praktische reden. „Je moet de proponenten toch wat tijd gunnen”, legt Verwijs uit. „Beiden stonden midden in de maatschappij. Ze hadden een belangrijke functie in het bedrijf waar ze werkten. Op deze manier kunnen ze hun vorige werkzaamheden netjes afronden en zich in alle rust voorbereiden op het predikantschap.” De algemeen scriba kan momenteel nog niet zeggen hoelang de opleiding zal duren. „Dat wordt tijdens de synode in juni besproken.”

J.M. Verwijs: „De studenten krijgen bijvoorbeeld uitleg over wat je tijdens een ziekenbezoek moet doen.” beeld Niek Stam

Vakken

De proponenten krijgen onderwijs in theologische vakken. „Dit zijn de standaardvakken waarover de studenten geëxamineerd worden”, licht Verwijs toe. „Ds. A. Kort neemt de exegese voor zijn rekening, want hij kent de grondtalen. Bijbelse geschiedenis en kerkgeschiedenis worden door ds. R. Bakker gegeven. Die vakken heeft hij ook gegeven aan de vorige proponent, ds. A.J. van Wingerden.” Ds. Van Wingerden uit Lienden neemt de lessen dogmatiek, homiletiek en kerkrecht over van de Urker predikant Th.L. Zwartbol. „Dit vanwege zijn zwakke gezondheid en het werk in zijn grote gemeente”, aldus Verwijs.

Daarbij zijn twee mentoren aangewezen voor de proponenten. „Die leven mee met de studenten en vragen regelmatig hoe het met ze gaat. Verder geven zij advies en begeleiden indien nodig de studenten in praktisch pastoraat”, zegt Verwijs. Ds. H.H. Romkes begeleidt de heer Poppe en ds. Th.L. Zwartbol zal de heer De Boer ondersteunen.

Vorming

De proponenten van de OGGiN gaan in vergelijking met studenten in andere kerkverbanden met relatief weinig theologische vorming op pad. Hoe ziet Verwijs dat? „Het is inderdaad heel wat om zo snel de preekstoel op te gaan, dat beseffen we als kerkverband wel. Maar het is de historische lijn waaraan ons kerkverband altijd heeft vastgehouden.”

Elke vorm van opleiding heeft zijn voor- en nadelen, aldus Verwijs. „Sommigen krijgen een opleiding van enkele jaren, wat goed is om theologisch gevormd te worden. Maar dan mag je pas na enkele jaren beginnen met preken. Bij ons kerkverband duurt de opleiding inderdaad wat korter. Daartegenover staat dat de theorie en de praktijk samenlopen. Ds. Kort zei eens tegen me: „De studenten liepen vaak al jaren met een roeping en voelen een aandrang om het Woord uit te dragen. Daar is al aan het begin van de opleiding ruim de mogelijkheid toe.”