Ds. Romkes ziet toelating studenten als gebedsverhoring: „Stille hoop is niet beschaamd”

Na vijf jaren van teleurstelling was er maandag verblijdend nieuws voor de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: het kerkverband is twee studenten rijker. „Dat er afgelopen jaren niemand was aangenomen, ging me aan het hart”, zegt ds. H.H. Romkes, predikant van de oud gereformeerde gemeente van Rouveen. „Dan denk je op een gegeven moment: zou de Heere Zijn genade vergeten? Ik kan niet onder woorden brengen hoe ik het bedoel, maar toch leefde bij mij de verwachting dat er studenten aangenomen zouden worden. Die stille hoop is niet beschaamd.”

Traject

De zorg om het geringe aantal predikanten leeft ook onder gemeenteleden, merkt de predikant. „Als ik in de tijd vóór een dag van onderzoek zondags in andere gemeenten preek, beginnen kerkenraadsleden of de kinderen van mensen bij wie ik logeer er regelmatig over. Toen ik zelf nog jong was, leefde ik misschien niet altijd zoals het hoorde. Maar zelfs toen dacht ik in zo’n periode weleens: zouden er nog mensen worden uitgestoten in de wijngaard?”

Wanneer studenten eenmaal zijn aangenomen, staat hun veel te wachten. Zij worden ondergebracht bij een aantal predikanten dat hun lesgeeft in vakken als dogmatiek en homiletiek. Ds. Romkes: „Er is ook overleg over een mogelijke uitbreiding van de opleiding. We leven nu eenmaal in een veranderende wereld. Afhankelijk van wat de studenten aankunnen, gaan ze op zondag en doordeweeks preken.” Lachend: „Je kunt het zien als een werk-leertraject. Dus eigenlijk zijn we heel modern.”

Studenten zijn na de toelating meteen proponent voor een periode van zo’n anderhalf tot twee jaar. „Soms een jaartje meer”, voegt ds. Romkes eraan toe. Vervolgens wordt de proponent beroepbaar gesteld. Als hij een beroep naar een gemeente aanneemt, zal een predikant hem daar bevestigen als lerend ouderling. Dat is voor een periode van enkele jaren. Daarna zal de kerkenraad van de gemeente hem aandragen als predikantskandidaat.

Het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rouveen. beeld Sjaak Verboom

Werkdruk

De twee nieuwe studenten komen als geroepen, ziet ds. Romkes. Van de negen oud gereformeerde predikanten hebben er verschillenden een zwakke gezondheid. Toch is op dit moment geen van hen met emeritaat. Hoe zij omgaan met de hoge werkdruk? „We doen niet meer dan we kunnen”, zegt de dominee. „Bepaalde werkzaamheden hebben de prioriteit, onder andere het voorgaan in doop- en rouwdiensten of de bevestiging van ambtsdragers.”

Voor ds. Romkes betekenen de vele kerkelijke werkzaamheden echter niet automatisch dat de kerk in Nederland bloeit. „We leven in een Geestarme tijd, maar het is geen Geesteloze tijd. De Heere werkt. Soms heel onverwachts. Dat merk ik wanneer ik een bemoedigend briefje krijg of wanneer iemand ervaart dat de Heere van de daken laat preken wat er in iemands hart leeft. Ongeveer een halfjaar geleden sprak ik met een jongen van rond de twaalf jaar oud die in geestelijke nood was. Het maakt me blij als er nog jonge mensen zijn die roepen aan troon der genade.”

Urkers

Opvallend genoeg bevinden zich onder de toegelaten studenten van de laatste jaren vier Urkers. Ds. Romkes: „Toen ik maandag terugreed van het commissieonderzoek, dacht ik aan wat onze toenmalige predikant ds. T. Klok eens vertelde. Hij was geestelijk goed gesteld en zei: „De Heere heeft alle macht. Als Hij arbeiders uitstoot, kan er weleens een periode aanbreken dat ze als paddestoelen uit de grond komen.” En op een gegeven moment zei hij: „Wat het is, weet ik niet, maar er zouden uit onze gemeente wel vier of vijf predikanten voort kunnen komen.” En de Heere maakt Zijn Woord waar.”

De toelating van de Urker S. de Boer en de Betuwenaar J.C. Poppe geeft ds. Romkes nieuwe moed. „We kunnen niet in de toekomst kijken, maar dit geeft hoop en verwachting. Je kunt misschien zélf predikanten maken. Maar het is beter om ze te krijgen.”