„Wat mij betreft gaan we niet afwachten, zeker niet”, verklaarde Veldkamp in een debat over een vergadering volgende week van NAVO-ministers. „Wat mij betreft gaan we sowieso de Nederlandse defensie-uitgaven fors opschroeven en gaan we nu ook het gesprek aan hoe we dat de komende tijd stapsgewijs met z’n allen gaan doen, dus ongeacht de NAVO-top.”

In de Kamer dringen partijen aan op spoedige duidelijkheid van het kabinet. Wachten we de top af of gaan we al aan de slag, wilde Kati Piri (GroenLinks-PvdA) weten. Jan Paternotte (D66) wees erop dat al een reeks landen zoals Zweden, Denemarken, Polen en Litouwen concrete verhogingen van hun defensiebegroting hebben aangekondigd.