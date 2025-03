De grap hield in dat de eigenaar van Café Mes werd verzocht de naam van de horecagelegenheid aan te passen. Meerdere media berichtten over de naamsverandering, nadat zij bij de gemeente hadden nagevraagd of het om een 1 aprilgrap ging. De gemeente hield echter vol dat het een serieus verzoek was, wat tot grote verontwaardiging leidde toen bleek dat dat niet waar was.

„Dit was natuurlijk niet de uitkomst die we gehoopt hadden en dat betreuren we”, zegt de woordvoerder. „Het doel was om wapenbezit onder jongeren onder de aandacht te brengen.” De politie en de gemeente blijven de komende tijd samen optrekken in de Vlaardingse campagne tegen wapenbezit.