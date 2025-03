De provincie wilde paintballs gebruiken tegen wolven die onnatuurlijk gedrag vertonen, maar ze werd in februari teruggefloten door de voorzieningenrechter. Die oordeelde dat het provinciebestuur de motivering voor zulk ingrijpen nog steeds niet goed heeft onderbouwd.

De provincie wil nu dat de hoogste bestuursrechter zich uitspreekt over de zaak en blijft voornemens een „pijnprikkel” toe te passen op wolven die niet-schuw gedrag vertonen en mensen benaderen. Dergelijk gedrag vormt een risico voor de veiligheid, zegt de woordvoerder. „We zijn op zoek naar instrumentarium om daar iets tegen te kunnen doen.”

Of daarvoor opnieuw naar paintballs wordt gekeken of naar andere maatregelen, wordt nog bekeken. Een nieuw besluit daarover is volgens de provincie in de maak.

De uitspraak in februari was het gevolg van een bezwaar van De Faunabescherming. Die organisatie stapte naar de rechter om een vergunning aan te vechten die de provincie in mei vorig jaar verstrekte en die het mogelijk zou moeten maken wolven op de Noord-Veluwe te verstoren met paintballs. Met name in de omgeving van Ermelo was geregeld een wolf te zien die niet schuw meer was en mensen benaderde.

De voorzieningenrechter oordeelde echter dat de provincie niet goed heeft uitgelegd dat er sprake is van afwijkend gedrag en dat ingrijpen in het belang van de openbare veiligheid noodzakelijk zou zijn. Ook stelde de rechter dat het Gelderse college onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat het afwijkende gedrag van de wolven inhoudt.