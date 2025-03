Bolsonaro zou op de hoogte zijn geweest van plannen om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken en zijn opvolger af te zetten of zelfs te vermoorden. Hij wordt verdacht van onder meer het leiden van een criminele organisatie. Hij kan bij een veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Het proces tegen de rechtspopulistische politicus begint waarschijnlijk later dit jaar.

Bolsonaro hield na zijn nederlaag vol dat hij de verkiezingen niet eerlijk had verloren van de linkse Luiz Inácio Lula da Silva. Zijn aanhangers bestormden een week na de machtsoverdracht overheidsgebouwen in Brasilia. Aanklagers denken dat Bolsonaro de opstand heeft aangestuurd. Hij ontkent zijn betrokkenheid met als argument dat hij op dat moment in de Verenigde Staten was.

Er zouden plannen zijn geweest om onder meer per decreet nieuwe verkiezingen uit te schrijven en voor moorden op Lula, de toenmalige vicepresident en de voorzitter van het hooggerechtshof. Aanklagers zeggen dat de couppoging mislukte omdat er onvoldoende steun was van de legerleiding. Naast Bolsonaro zullen nog zeven anderen terechtstaan, onder wie enkele voormalige ministers en een oud-marinecommandant.

Bolsonaro, die van 2019 tot en met 2022 president was, stelt niets verkeerd te hebben gedaan. Hij vindt zichzelf het slachtoffer van een politiek complot om hem te weren van de presidentsverkiezingen in 2026. Hij wil zich dan opnieuw kandidaat stellen, maar dat is nu al niet mogelijk. Bolsonaro is in een andere zaak schuldig bevonden aan machtsmisbruik en mag daarom tot 2030 niet meedoen aan verkiezingen. Hij probeert dat besluit nog ongedaan te maken.