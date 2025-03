In 2027 moet Nederland voldoen aan meer dan 100.000 doelen in honderden ‘waterlichamen’ zoals rivieren, beken en grondwatergebieden. Het is onwaarschijnlijk dat dat gaat lukken, erkende minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) in het debat.

PVV-Kamerlid Hidde Heutink vroeg de minister om zich in Brussel in te zetten om het zogeheten ‘one out, all out’-principe te schrappen. Dat houdt in dat een waterlichaam niet voldoet als er één doel niet wordt gehaald. Een motie met dezelfde strekking werd dit voorjaar ook al aangenomen.

Aant Jelle Soepboer (NSC) richtte zich op vervuilende stoffen die moeilijk uit het water te halen zijn. Schrap zulke stoffen uit de Europese regels, vroeg Soepboer aan Madlener. De minister reageerde dat er al uitzonderingen mogelijk zijn.

Ook BBB’er Cor Pierik noemde de Europese doelen „niet realistisch”. Martijn Buijsse (VVD) wil niet meteen de doelen aanpassen, maar vroeg zich wel af hoe „proportioneel” de regels zijn en wilde meer onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden. „Zonder afbreuk te doen aan onze wens voor waterkwaliteit.”

Madlener: „Voor Nederland om uit de problemen te blijven, is het belangrijk dat we enerzijds alles op alles zetten om de doelen te halen, en tegelijkertijd te kijken hoe we juridisch kunnen omgaan met doelen die we niet halen.” De minister beloofde zijn juristen te laten kijken naar de risico’s die Nederland loopt als het de EU-doelen niet haalt. „Een soort juridische botsproef.”