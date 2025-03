Gemeente wil actie van minister rond hinder zonnepanelen Schiphol

Binnenland

De gemeente Haarlemmermeer wil dat het kabinet zich bemoeit met de problemen met reflecterende zonnepanelen bij luchthaven Schiphol. In een brief aan minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat vraagt het college van de Noord-Hollandse gemeente hem om in te grijpen, omdat de gemeente naar eigen zeggen zelf geen juridische basis heeft om tot een structurele oplossing te komen.