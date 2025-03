Atlantic publiceert details over Amerikaans aanvalsplan op Jemen

Het blad schrijft dat het lezers de gelegenheid wil geven om zelf een oordeel te vellen. In de groepschat, waar kennelijk ministers en de vicepresident in zaten, verscheen op de dag van de aanval gedetailleerde informatie over wat precies ging gebeuren. Minister van Defensie Pete Hegseth noemde tijdstippen waarop gevechtsvliegtuigen zouden opstijgen en droneaanvallen zouden plaatsvinden.

Volgens The Atlantic deelde Hegseth die informatie ruim een half uur voordat het eerste gevechtsvliegtuig zou opstijgen en ongeveer twee uur voordat de aanval geopend kon worden op het hoofddoel, de „target terrorist”. Als dat was uitgelekt, hadden de Houthi’s in Jemen zich kunnen voorbereiden op de Amerikaanse verrassingsaanval. „De gevolgen voor Amerikaanse piloten hadden catastrofaal kunnen zijn.”

Hegseth schreef over de inzet van F-18’s, drones en Tomahawk-raketten. De minister merkte ook op dat alles goed verliep op het gebied van operationele veiligheid, zich schijnbaar niet realiserend dat de hoofdredacteur meelas. Nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz deelde later informatie over het verloop van de operatie. Hij zei dat het eerste doelwit, „hun belangrijkste man op raketgebied”, positief was geïdentificeerd en dat het gebouw waar hij zich bevond was ingestort.

The Atlantic laat op verzoek van de CIA nog altijd de naam van een medewerker weg. Het magazine zei ook het Witte Huis te hebben gevraagd of er bezwaren waren tegen publicatie van de chatberichten, aangezien werd volgehouden dat daar geen „oorlogsplannen” of geheime informatie waren gedeeld. Een woordvoerster zei vervolgens niet te willen dat er een bericht over zou komen omdat het ging om een „intern privégesprek” met gevoelige informatie.

Het eerdere bericht van het tijdschrift leidde in de VS tot politieke onrust. Atlantic-hoofdredacteur Jeffrey Goldberg kreeg vanuit regeringskringen ondertussen veel kritiek. Minister Hegseth noemde hem een „bedrieglijke en uiterst ongeloofwaardige zogenaamde journalist”.