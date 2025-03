Zuid-Korea moet excuses maken, zegt vereniging voor geadopteerden

De commissie onderzocht vele dossiers van geadopteerden uit de jaren zestig tot negentig, waaronder ook enkele Nederlandse zaken. De aangetroffen misstanden hebben onder meer te maken met identiteitsverandering, fraude en vervalsing. „Het is een mooie erkenning voor onze geadopteerden”, reageert Van Straten op het onderzoek. „We hebben altijd ergens aangevoeld en geweten dat er fouten zijn gemaakt. Het is nu vooral afwachten hoe de Koreaanse regering, maar ook de adoptielanden, hiermee omgaan en of ze hun verantwoordelijkheid nemen.”