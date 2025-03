Boetes en taakstraffen oplossing capaciteitsprobleem, denkt WODC

Uit eerder onderzoek van het WODC naar korte vrijheidsstraffen blijkt dat die weinig effectief zijn en niet helpen om herhaling van crimineel gedrag te voorkomen. Na een korte vrijheidsstraf is er juist een grotere kans op recidive in vergelijking met boetes, taakstraffen of voorwaardelijke straffen. Bovendien wijst onderzoek uit dat de gestrafte personen dergelijke straffen even zwaar vinden als een korte detentie.