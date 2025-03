Rechter VS na uitzettingen: nazi’s kregen betere behandeling

De zaak draait om het gebruik van een oorlogswet uit 1798 door de regering-Trump om migranten snel het land te kunnen uitzetten. De Alien Enemies Act is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt tegen migranten uit Japan, Duitsland en Italië. De autoriteiten zetten de wetgeving nu in om vermeende bendeleden te deporteren.

Een lagere rechter heeft die uitzettingen tijdelijk geblokkeerd en de regering is in beroep gegaan bij het hof van Millett. Zij wil opgehelderd krijgen of migranten die op het vliegtuig zijn gezet naar El Salvador de kans hebben gekregen om aan te tonen dat ze geen lid zijn van Tren de Aragua. Volgens familieleden zouden sommige uitgezette migranten niets met die bende te maken hebben.