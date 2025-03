Hoofdredacteur VS kreeg geheim aanvalsplan te horen

Goldberg ontving deze maand een gespreksuitnodiging voor de berichtendienst Signal. Hij belandde daar in een gesprek waaraan schijnbaar ook de vicepresident en de minister van Defensie deelnamen. Er werd informatie gedeeld over wapens, doelwitten en de timing van een militaire operatie in Jemen.

Volgens de hoofdredacteur twijfelde hij aanvankelijk of de groep echt was. Hij vond het niet erg waarschijnlijk dat oorlogsplannen op Signal gedeeld zouden worden, maar de aanvallen vonden plaats. Experts zeggen dat de dienst niet is bedoeld om geheime informatie te delen.